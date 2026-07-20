Ardahan-Posof kara yolu üzerinde yer alan 2.550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Ardahan'da bir süredir etkili olan sis, özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı