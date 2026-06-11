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Arazide tek başına beslenen leylek görüntülendi

Arazide tek başına beslenen leylek görüntülendi
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Ardahan'ın Ağzıpek köyü arazisindeki sulak alanlarda tek başına beslenen leylek, doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu alanların korunmasının önemine dikkat çekti.

Ardahan'da arazilerde tek başına beslenen leylek görüntülendi.

Bahar ve yaz aylarının habercisi olarak bilinen leylek, Ardahan merkeze bağlı Ağzıpek köyü arazisinde bulunan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi. Doğal yaşamın önemli parçalarından olan leylek, yiyecek arayışı sırasında kameralara yansıdı.

Sulak alanda uzun süre dolaşarak beslenen leylek, zaman zaman su içerisinde avlanırken dikkat çekti. Bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne seren görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Uzmanlar, sulak alanların leylekler başta olmak üzere birçok kuş türü için önemli yaşam ve beslenme alanları olduğunu belirterek bu alanların korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Doğal ortamında görüntülenen leylek, izleyenlere güzel manzaralar sunarken bölgedeki ekolojik zenginliği de bir kez daha ortaya koydu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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