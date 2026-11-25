Ardahan'da gece yarısından sonra başlayan kar yağışı kent merkezini beyazlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan kent merkezinde gece 00.00'dan sonra kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle cadde, sokak ve kaldırımlarda kar birikintileri oluşurken kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı; gece dışarıda olanlar kar yağışına tanıklık etti.
Ardahan kent merkezinde gece saat 00.00'dan sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Gün içerisinde soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, gece yarısından sonra başlayan kar yağışı kısa sürede kent merkezinde etkisini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte cadde, sokak ve kaldırımlarda kar birikintileri oluşmaya başladı.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte kent merkezinde beyaz manzaralar ortaya çıkarken, gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar da kar yağışına tanıklık etti.