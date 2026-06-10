Kuş denetiminde kafeslerdeki keklik ve papağanlara el konuldu

Antalya'da yasa dışı keklik bulundurma ve ticaretine ilişkin sosyal medya şikayeti üzerine yapılan denetimlerde, kafeslerde bulunan 3 kınalı keklik ile 3 albino sultan papağanına el konuldu. İlgili şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Finike DKMP Şefliği ekipleri, yasa dışı keklik bulundurma ve ticaretine ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan şikayeti değerlendirdi. Ekipler, Kumluca Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte şikayete konu adres çevresinde denetim ve kontrol çalışması yaptı. Yapılan kontrollerde kafesler içerisinde 3 kınalı keklik ile 3 albino sultan papağanı bulundu. Hayvanların mevzuata uygun şekilde bulundurulması için zorunlu olan bilgi ve belgelerin ibraz edilememesi üzerine kuşlara el konuldu.

İlgili kişiler hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında idari yaptırım ve tazminat uygulanmak üzere yasal süreç başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı