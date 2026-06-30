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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Aşağıkaraman Mahallesi Kapuz Kanyonu yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazöz sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahalede bulunurken, 1 helikopter aracı da ekiplere havadan destek verdi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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