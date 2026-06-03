Otlarken kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, çıkardığı sesle kurtuldu
Antalya'nın Aksu ilçesinde otladığı sırada 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, itfaiye ekiplerinin halatla yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde otladığı sırada kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Cihadiye Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Otladığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen oğlağın sesi, bölgedeki bir vatandaşın dikkati sayesinde fark edildi. Kastamonu'dan oğlunu ziyarete geldiği öğrenilen Arslan Ay, oğlağın sesini duyması üzerine kanalizasyon çukuruna yöneldi. Hayvanın mahsur kaldığını gören Ay, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, oğlağı boynuna geçirdiği halat yardımıyla çukurdan çıkardı. Oğlak, sahibine ulaşılmak üzere itfaiye aracıyla istasyona götürüldü.
Arslan Ay, "Kastamonu'dan oğlumu ziyarete gelmiştim. Çalıştığı iş yerine yakın dolaşırken oğlağın sesini duydum. Ekiplere haber verdim. Sanırım otlarken düşmüş" dedi. - ANTALYA