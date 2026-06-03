Haberler

Otlarken kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, çıkardığı sesle kurtuldu

Otlarken kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, çıkardığı sesle kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde otladığı sırada 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, itfaiye ekiplerinin halatla yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otladığı sırada kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Cihadiye Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Otladığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen oğlağın sesi, bölgedeki bir vatandaşın dikkati sayesinde fark edildi. Kastamonu'dan oğlunu ziyarete geldiği öğrenilen Arslan Ay, oğlağın sesini duyması üzerine kanalizasyon çukuruna yöneldi. Hayvanın mahsur kaldığını gören Ay, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, oğlağı boynuna geçirdiği halat yardımıyla çukurdan çıkardı. Oğlak, sahibine ulaşılmak üzere itfaiye aracıyla istasyona götürüldü.

Arslan Ay, "Kastamonu'dan oğlumu ziyarete gelmiştim. Çalıştığı iş yerine yakın dolaşırken oğlağın sesini duydum. Ekiplere haber verdim. Sanırım otlarken düşmüş" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi

Restoranda başlayan yangın oteli sardı, 21 kişi feci şekilde can verdi
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor