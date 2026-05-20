Munzur Vadisi'nde ilginç anlar: Anne ayı yavrusunu yolda emzirdi

Tunceli-Ovacık kara yolu Munzur Vadisi Milli Parkı güzergahında anne ayı yavrusunu yolda emzirirken görüntülendi.

Tunceli-Ovacık kara yolunda, Munzur Vadisi Milli Parkı güzergahında ilginç anlar yaşandı. Anne ayının yavrusunu yol kenarında yere uzanarak emzirdiği anlar, yoldan geçen vatandaş Erdal Güntaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde anne ayının bir süre yol kenarında uzandığı, yavru ayının ise annesini emdiği görüldü. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri olan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Bir süre bölgede kalan anne ayı ve yavrusu daha sonra gözden kaybolarak Munzur Vadisi'nin dağlık alanlarına doğru ilerledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı