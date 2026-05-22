Ankara'da 'Şehit Cahar Dudayev Anıtı' törenle açıldı

Ankara'da, dönemin Çeçenistan Fahri Başkonsolosu Medet Önlü'nün ölüm yıl dönümünde, Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Şehit Cahar Dudayev'in anıtının açılışı yapıldı.

Yenimahalle'de yer alan Cahar Dudayev Parkı'nda gerçekleşen törende konuşan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Ortadoğu Temsilcisi Abdülhakim Shaptukaev, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Cahar Dudayev Anıtı, yalnızca bir taş anıt değildir. Bu anıt Çeçen halkının özgürlük iradesinin, onur mücadelesinin ve bağımsız devlet idealinin sembolüdür. Bu anıtın Cahar Dudayev'in adını taşıyan parkta yükselmesi ayrıca bir tarihi ve derin bir anlam taşımaktadır. Onun adı sadece bir liderin adı değil, bağımsızlık, haysiyet, direniş ve eğilmez bir iradenin adıdır dedi.

"Zafere emin adımlarla ilerliyoruz"

Anadolu Düşünce ve Strateji Merkezi (ASTEM) Başkanı Haşim Yanar da, "Rahmetli büyük lider Cahar Dudayev'in de dediği gibi 'Türkiye hem Türk dünyasının hem de İslam aleminin ümit ışığıdır. Bizler de bu ümit ışığının altında zafere emin adımlarla ilerliyoruz' sözü büyük bir anlam ifade ediyor" dedi.

Yanar, Dudayev'in Çeçen topraklarında özgürlük iradesinin sembolü olduğu gibi şehit Medet Önlü'nün de Çeçen davasının sesi ve vicdanı olduğunu ifade ederek, "Bu iki değerli şahsiyetin hayat yolları farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde şekillenmiş olsa da onları birleştiren fikir aynıydı. Özgür Çeçenya fikri, halkın onuru, bağımsızlık hakkı ve tarihi tarihi hafızanın her zaman korunması fikriydi" ifadelerine yer verdi.

Dualarla anıldı

Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay de açılan anıtın geçmeşi ait bir hatıra değil, geleceğe bırakılan değerli bir emanet olduğunu ifade etti. Katılımcıların anıtın açılması töreninden sonra Dudayev ve Önlü için Fatiha Suresi okumasının ardından tören sona erdi. - ANKARA

