Haberler

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ceviz büyüklüğündeki tanelerle hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Çankaya'da etkisini hissettiren sağanak, ardından dolu yağışını da beraberinde getirdi. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu

Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız

Vücutları ay-yıldızla kaplandı! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

10 yıl sonra ortaya çıktı! Aynur'u öldürmeye böyle gitmiş
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

'Yakışıklı Güvenlik'in konferans verdiği üniversitede milyarlık vurgun