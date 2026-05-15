Andırın'da sağanak etkili oldu, dereler taştı yollar göle döndü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü ve ulaşım kontrollü sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, ilçe genelinde birçok noktada su birikintileri oluştu.

Andırın ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle dereler taştı. Sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım kontrollü sağlandı. İlçe merkezinde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı noktalarda mazgalların taşmasıyla birlikte yollar adeta göle döndü. Sağanak yağmur bir müddet sonra etkisini kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
