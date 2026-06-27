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Balıkçılar tuttukları balıkları su samurları ile paylaştı

Balıkçılar tuttukları balıkları su samurları ile paylaştı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlayan vatandaşlar, kıyıya yaklaşan nesli tükenmekte olan su samurlarını tuttukları balıklarla besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Amasra'da balık avlayan bir grup vatandaş, tuttukları balıkları nesli tükenmekte olan su samurları ile paylaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde avlanan su samuru sürüsü, kovaladılar balıklarla birlikte kıyıya kadar yaklaştı. Kıyıda balık avlayan vatandaşlar ise tuttukları balıklarla kıyıya yanaşan su samurlarını besledi. Balıkçıların o anları kamera kaydına alınırken, su samurlarının insanlardan kaçmamaları ise dikkat çekti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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