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Almanya'da sıcaklık rekoru 41,5 santigrat dereceyle bir kez daha kırıldı

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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 41,5 santigrat dereceyle ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Dün kırılan 41,3 derecelik rekor bir kez daha yenilenirken, gözler pazar günü beklenen yeni rekorlara çevrildi.

Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) verilerine göre, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Möckern-Drewitz bölgesinde bugün saat 16.20'de 41,5 santigrat dereceyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü. Böylece dün 41,3 santigrat dereceyle kırılan rekor bir kez daha yenilenmiş oldu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Almanya'da bir kez daha sıcaklık rekoru kırıldı. Alman Meteoroloji Dairesinin (DWD) ön verilerine göre, Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde bugün yerel saatle 16.20'de 41,5 santigrat dereceyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü.

Böylece dün Almanya'nın batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde 41,3 santigrat dereceye ulaşılan en yüksek hava sıcaklığı rekoru geride kaldı.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Almanya'da iki gün üst üste kırılan en yüksek sıcaklık değerleri sonrası gözler DWD'nin en sıcak gün olacağını tahmin ettiği pazar gününe çevrildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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