Başarılı jandarma personellerine başarı belgesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Jandarma Teşkilatı'nın 187 kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görevli personele başarı belgesi verildi.

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakam Selçuk Köksal, Üsteğmen İbrahim Guzgun ve jandarma personelini makamında kabul ederek başarılı çalışmaları dolayısıyla personele başarı belgesi takdim etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen kabulde, ilçede yürütülen güvenlik hizmetleri ve jandarma teşkilatının çalışmaları değerlendirildi. Kaymakam Köksal, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması noktasında jandarma personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Ziyaret sırasında, görevlerini başarıyla yerine getiren jandarma personeline teşekkür eden Kaymakam Köksal, gösterdikleri gayret ve üstün performans nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildiklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı