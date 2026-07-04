Alanya'da ayaklarına misina dolanan martıyı amatör balıkçılar kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ayaklarına misina dolandığı için denizde mahsur kalan martı, balık avına çıkan iki amatör balıkçının dikkati sayesinde kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Alanya Kalesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık avlamak amacıyla tekneleriyle denize açılan iki amatör balıkçı, deniz yüzeyinde çırpınan bir martıyı fark etti. Kuşun yardım beklediğini anlayan balıkçılar, tekneyle martının yanına yaklaşarak kontrol etti. Yapılan incelemede martının ayaklarına misina dolandığı ve bu nedenle hareket edemeyerek su yüzeyinde mahsur kaldığı belirlendi. Harekete geçen amatör balıkçılar, bitkin düşen martıyı dikkatlice tekneye aldı. Ayaklarına sıkıca dolanan misinayı özenle keserek temizleyen balıkçılar, kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığını tespit etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan martı, kısa süre sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılarak özgürlüğüne kavuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı