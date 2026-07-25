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Alanya’da dev dalgalar şezlongları kuma gömdü

Alanya’da dev dalgalar şezlongları kuma gömdü
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Antalya’nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda gece saatlerinde denizde oluşan dev dalgalar, sahilde bulunan şezlongları kuma gömdü.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda gece saatlerinde denizde oluşan dev dalgalar, sahilde bulunan şezlongları kuma gömdü.

İncekum Plajı'nda gece boyunca etkili olan dalgalar nedeniyle sahilde beş yıldızlı bir otele ait çok sayıda şezlong kum altında kaldı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara, plaja gelen tatilcileri şaşırttı

Sahilde görev yapan cankurtaranlar ile işletme çalışanları, kum altında kalan şezlongları kürek yardımıyla çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, gömülü şezlongları tek tek kumdan çıkararak yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştı.

Denize girmek için aileleriyle birlikte plaja gelen çocuklar da çalışmalara ilgi gösterdi. Çocuklar, şezlongların gömülü olduğu bölgede oyun oynarken elleriyle kumu kazarak kum altında kalan şezlongların bazı bölümlerini ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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