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Alacakaya'da okul ve yurt çevresinde denetimde 25 araç ve 32 kişi kontrol edildi

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Alacakaya'da okul ve yurt çevresinde denetimde 25 araç ve 32 kişi kontrol edildi
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Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği, 05-06 Kasım 2026'da okul, üniversite ve yurt çevresinde 24 saat esasına göre denetim yaptı. Uygulamada Elazığ Caddesi ve Alacakaya Meydanı gibi noktalarda 25 araç ve 32 şahıs kontrol edildi, denetimlerin süreceği bildirildi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul, üniversite ve yurt çevrelerinde kapsamlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği tarafından 05-06 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat esasına göre genel asayişin sağlanması, çocukların ve gençlerin korunması amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerine yönelik kapsamlı denetim uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında 25 araç ve 32 şahıs kontrol edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların ve gençlerin korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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