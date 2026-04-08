Meyve ağaçlarının çiçek açtığı Güzelyurt'ta kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarının arasında aniden başlayan kar yağışı, kış ve baharın birlikte yaşandığı ilginç manzaralar ortaya çıkardı. Vatandaşlar, bu ani değişime şaşırdı.
Günlerdir yağmur yağışlarının belirli aralıklarla devam ettiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede kar yağışı yaz ve kış mevsimini bir arada gösteren güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise, "Baharı bekliyorduk kar yağdı" diyerek yağışı şaşkınlıkla karşıladı. - AKSARAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı