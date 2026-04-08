Haberler

Meyve ağaçlarının çiçek açtığı Güzelyurt'ta kar yağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarının arasında aniden başlayan kar yağışı, kış ve baharın birlikte yaşandığı ilginç manzaralar ortaya çıkardı. Vatandaşlar, bu ani değişime şaşırdı.

Meyve ağaçlarının çiçek açtığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı başladı.

Günlerdir yağmur yağışlarının belirli aralıklarla devam ettiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede kar yağışı yaz ve kış mevsimini bir arada gösteren güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise, "Baharı bekliyorduk kar yağdı" diyerek yağışı şaşkınlıkla karşıladı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

