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Aksaray'da Vali Duru'nun katıldığı etkinlikte 2 bin 500 fidan dikildi

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Aksaray'da Vali Duru'nun katıldığı etkinlikte 2 bin 500 fidan dikildi Haber Videosunu İzle
Aksaray'da Vali Duru'nun katıldığı etkinlikte 2 bin 500 fidan dikildi
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Aksaray'da Bayraktepe'de Vali Murat Duru'nun katılımıyla 2,5 dönümlük alana 2 bin 500 fidan dikildi. Orman İşletme Müdürlüğü çalışmaları kapsamında hafta içinde Aksaray genelinde 30 bin fidan dağıtılacağı, vatandaşların şeflik ve müdürlüğe başvurabileceği açıklandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen fidan dikim etkinlikleri çerçevesinde Aksaray'da da fidanlar toprakla buluşturuldu. Bayraktepe bölgesinde gerçekleştirilen programa çocuklar, gençler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aksaray Valisi Murat Duru'nun da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 2,5 dönümlük alan üzerine toplam 2 bin 500 fidan dikildi. Törende konuşan Vali Murat Duru, fidan dikiminin önemine dikkat çekerek, "Bu fidanlar büyüyüp büyük bir ağaç olduğunda altında oturup bir çay içeceğiz inşallah. Geleceğe nefes, geleceğe umut oluyoruz" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hafta içerisinde Aksaray genelinde vatandaşlara toplam 30 bin fidanın dağıtılacağı açıklandı. Fidan sahibi olmak isteyen vatandaşların Aksaray Orman İşletme Şefliği ve Müdürlüğüne başvurarak fidan temin edebileceği belirtildi. Vali Murat Duru, kentin daha yeşil bir görünüme kavuşması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla tüm Aksaraylılara çağrıda bulunarak, "Aksaray'ımızın daha yeşil olması, daha güzel bir tabiata ve çevreye sahip olması için inşallah hep beraber mücadele edelim, hep beraber fidanı toprakla buluşturalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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