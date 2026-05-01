Akçakoca'da fırtına etkili oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına sebebi ile dalga boyu 5 metreyi geçti.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir uyarısının ardından Düzce'de hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Düzce'de hafif şekilde yağmur yağarken, Karadeniz'e kıyı olan Akçakoca'da da fırtına etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı