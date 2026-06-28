Akçakoca'da dalga boyu 2 metreyi aştı

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de etkili oluyor. İlçede gün boyunca etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyunun öğle saatlerinde yaklaşık 2 metreye ulaştığı gözlendi.

Denizde oluşan yüksek dalgalar sahil kesimlerinde dikkat çekerken, vatandaşlar ve tatilciler risklere karşı uyarılıyor. Akçakoca'da şu ana kadar denize girilmesine yönelik herhangi bir resmi yasak kararı açıklanmadı. Vatandaşlar, özellikle rip akıntısı ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı