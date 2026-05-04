Ağrı'da heyelan evlerin çevresinde yarıklar oluşturdu

Ağrı'da son günlerde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan yerleşim alanına kadar ulaştı. Evlerin çevresinde metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu.

Ağrı'nın merkeze bağlı Başçavuş köyünde son günlerde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri köy yerleşimine kadar ilerlerken, evlerin çevresinde geniş ve derin yarıklar oluştu. Heyelan nedeniyle bazı evlerin yanından geçen çatlaklar dikkat çekerken, arazideki kaymanın yer yer devam ettiği gözlendi.

Köyde yaşayan vatandaşlar, evlerinin heyelan hattı üzerinde kaldığını belirterek endişe yaşadıklarını dile getirdi. Yeni kaymalara karşı tedirgin olan köylüler, yetkililerden bölgede inceleme yapılarak önlem alınmasını talep etti. - AĞRI

