Ağrı'da ısırgan otu hasadı başladı

Ağrı'nın Yazılı köyünde baharın gelmesiyle birlikte doğal olarak yetişen ısırgan otu toplanmaya başlandı. Vatandaşlar, hem sofralarda tüketmek hem de kurutmak için ot hasadı yapıyor.

Ağrı merkeze bağlı Yazılı köyünde bahar aylarının gelmesiyle birlikte ısırgan otu hasadı başladı. Yol kenarları, dere yatakları ve nemli alanlarda kendiliğinden yetişen ısırgan otları, köy sakinleri tarafından toplanıyor.

Vatandaşlar, el değdiğinde yakıcı etkisi nedeniyle eldiven kullanarak topladıkları otları evlerine götürüyor. Toplanan ısırganlar yemeklerde kullanılırken, bir kısmı da kurutularak saklanıyor.

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır tüketilen ısırgan otu, özellikle bahar aylarında yoğun ilgi görüyor. Köylüler, doğal olarak yetişen otun hem sofralarda yer aldığını hem de çeşitli amaçlarla değerlendirildiğini belirtiyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı