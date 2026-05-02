Afyonkarahisar için 'sarı kodlu' uyarı!

Meteorolojiden Afyonkarahisar için sarı kodlu uyarı yapılırken özellikle 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar vatandaşların sel ve su baskınları ile birlikte ulaşımda meydana gelecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteorolojiden Afyonkarahisar için sarı kodlu uyarı yapılırken özellikle 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar vatandaşların sel ve su baskınları ile birlikte ulaşımda meydana gelecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Afyonkarahisar Valiliğinden meteorolojik durum ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar genelinde etkili olan yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ve karayolları geçitlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Pazartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte etkili olması muhtemel sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ayrıca, soğuk hava sebebiyle, salı gününe kadar gece ve sabah ilk saatlerde oluşabilecek zirai don olaylarına karşı da üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

500

