Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 12 dereceye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar'da beklenen sağanak öğle saatlerinde başladı; kentte fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri yüzünden sürücüler ve yayalar güçlük çekti, hazırlıksız vatandaşlar zor anlar yaşadı ve sıcaklık 12 derecelere düştü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar'da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına ise kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şemsiyesiz dışarı çıkan bazı vatandaşlar, başlarını ceketleriyle ve yanlarında bulunan çantalarla kapatarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağışla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecelerde azaldı. Gün içerisinde termometreler 12 derecelere kadar düşerken, fırtınada etkili oldu.