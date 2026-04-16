Dinar'da 'Kekik Yetiştiriciliği Projesi' devam ediyor

Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 100 hibe destekli olarak yürütülen 'Kekik Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde Gençali köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikte sözleşmeli tarım modeli doğrultusunda üretim yapılacak firma yetkilileri tarafından üreticilere kekik yetiştiriciliğine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarla gününde, kekik yetiştiriciliğine ilişkin uygulamalı dikim çalışmaları da gerçekleştirilerek üreticilerin proje sürecine aktif katılımı sağlandı. Yürütülen proje ile alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sözleşmeli üretim modeliyle tarımsal üretimin daha planlı şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

