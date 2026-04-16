Dinar'da 'Kekik Yetiştiriciliği Projesi' devam ediyor

Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kekik Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Gençali köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi. Üreticilere kekik yetiştiriciliği hakkında teknik bilgiler verildi ve uygulamalı dikim çalışmaları yapıldı.

Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 100 hibe destekli olarak yürütülen 'Kekik Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde Gençali köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikte sözleşmeli tarım modeli doğrultusunda üretim yapılacak firma yetkilileri tarafından üreticilere kekik yetiştiriciliğine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarla gününde, kekik yetiştiriciliğine ilişkin uygulamalı dikim çalışmaları da gerçekleştirilerek üreticilerin proje sürecine aktif katılımı sağlandı. Yürütülen proje ile alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sözleşmeli üretim modeliyle tarımsal üretimin daha planlı şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

500

Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

Ailesiyle Alanya'ya gelen genç turist hayatını kaybetti
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın cezası artırıldı
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi

5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi