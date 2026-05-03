Afyonkarahisar'da kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'da kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kente meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağış sabah erken saatlerde başladı. Gün boyu etkili olan yağmur, akşama doğru kent merkezinde karla karışık yağmura döndü. Yağış yüksek kesimlerde ise kar yağışı olarak yaşandı. Yağan karla çevre beyaza bürünürken, mayıs ayında yağan karı gören vatandaşlar ise durumu hayretle karşıladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı