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Afyonkarahisar'da Hafta Açık ve Sıcak Başlıyor, Öğleden Sonra Bölgesel Yağış Bekleniyor

Afyonkarahisar'da Hafta Açık ve Sıcak Başlıyor, Öğleden Sonra Bölgesel Yağış Bekleniyor
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Afyonkarahisar'a yeni hafta açık ve sıcak hava ile başlarken, Meteoroloji verilerine göre bugün (Pazartesi) öğleden sonra bölgesel yağış görülecek. Hafta genelinde gündüz sıcaklıkların 30 derece, gece ise 17 derece civarında olması beklenirken, bugün dışında hafta boyunca yağış öngörülmüyor.

Afyonkarahisar yeni haftaya açık ve sıcak bir hava ile başlarken, kentte öğleden sonra ise bölgesel yağış bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bu gün (Pazartesi) öğleden sonra bölgesel yağışlar bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklıkların gündüz 30, geceleri ise 17 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre kentte ayrıca bugün dışında hafta boyu yağış beklenmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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