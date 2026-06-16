Gökyüzünde renklerin dansı böyle görüntülendi

Afyonkarahisar'da gün batımında çekilen ve görenleri mest eden görüntü adet renklerin dansını akıllara getirdi.

4 mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Afyonkarahisar'da gün batımında çekilen görüntüler hayran bıraktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde mavi ve kırmızı renkler gökyüzüne hakim olurken, müzikle oluşturulan klip ise adet renklerin dansını hatırlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı