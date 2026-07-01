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Polis vatandaşları yangınlar konusunda uyardı

Polis vatandaşları yangınlar konusunda uyardı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı mesire alanlarında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kentteki mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı kolları sıvadı. Kent güvenliğinin yanı sıra yeşil alanların korunması için de harekete geçen emniyet güçleri, vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği mesire alanlarında denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kent merkezindeki Hıdırlık ve Kent Ormanı mesire alanlarını ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, yaz mevsimi nedeniyle nem oranının düşmesi ve sıcaklıkların artması sonucu meydana gelebilecek yaşanabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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