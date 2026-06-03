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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kara yolunu beyaza bürüdü

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kara yolunu beyaza bürüdü
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Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yolu beyaza bürürken sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Afyonkarahisar'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonrası kara yolu beyaza bürünürken, yağış özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında etkili olan dolu yağışı sonrası kara yolu ve çevresi adeta beyaz örtü ile kaplandı. Neredeyse ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından bölgedeki tarım arazilerinde hasar oluştuğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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