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Afyonkarahisar'da ayın bulutlar arasından yükseldiği ve gündüzün yerini geceye bıraktığı anlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, ayın bulutların arasından yavaş yavaş yükselişi ve günün sona ererek gecenin başlaması gözler önüne serildi.

Timelapse tekniğiyle hazırlanan görüntüler, gökyüzünde yaşanan görsel şöleni gözler önüne sererken görüntü görenler adeta mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı