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Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezi ve kırsal bölgeleri etkisi altına aldı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent genelinde görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Özellikle kent merkezi ve kırsal bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 20 metreye, bazı bölgelerde ise 20 metreye kadar düştü.

Günün ilk saatlerinde yola çıkan sürücüler, sis nedeniyle önlerini görmekte zorlanırken, trafikte dikkatli ve kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Sis tabakasının özellikle görüş mesafesini kısıtladığı bölgelerde ulaşım daha güç hale geldi.

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentte farklı noktalarda yoğunluğunu hissettirirken, ortaya sisle kaplanan manzaralar çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı