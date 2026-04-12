Haberler

Yumurtalık sahilini denizanaları sardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yumurtalık ilçesinde denizanaları kıyıya vurdu, sahil adeta geçilmez hale geldi. Uzmanlar temas edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Onlarca denizanasının kıyıya vurduğu bölgede, deniz kenarı adeta denizanalarından geçilmez hale geldi.

Yumurtalık sahilinde sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde görülen denizanaları, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında ne yapacağını bilemezken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Denizanalarının özellikle yaz aylarına girilirken ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha sık görülmeye başlandı. Ayrıca rüzgarın yönü ve deniz akıntıları da bu canlıların kıyıya toplu halde ulaşmasında etkili oluyor.

Uzmanlar, denizanalarına temas edilmemesi gerektiğini, temas halinde ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi etkiler görülebileceğini kaydetti. Bazı türlerin ise daha ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtildi.

Yetkililer, sahile gelen vatandaşların dikkatli olmalarını isteyerek özellikle çocukların denizanalarına yaklaşmaması gerektiğini vurguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

