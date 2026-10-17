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Adana'da sağanak Sarıçam ve Yüreğir'de su baskınlarına yol açtı

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Adana'da sağanak Sarıçam ve Yüreğir'de su baskınlarına yol açtı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği Adana'da kısa süreli sağanak, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Adana'da kısa süreli sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde daha fazla etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Araçlar, göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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