Adana'da 'semender' görüldü

Adana'nın Feke ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tükenme tehdidi altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Gedikli Mahallesi'nde yürüyüş yapan Nur Gün isimli vatandaş, yolda yürürken "Türk semenderi" olarak bilinen hayvan ile karşılaştı.

Semenderi gören vatandaş, hemen cep telefonuyla görüntüledi. Benekli semender bir süre sonra gözden kayboldu. - ADANA

