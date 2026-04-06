Adana'da 'semender' görüldü
Adana'nın Feke ilçesinde yürüyüş yapan bir vatandaş, 'Türk semenderi' olarak bilinen sarı benekli semender ile karşılaştı. Hayvan cep telefonu ile görüntülendi.
Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Gedikli Mahallesi'nde yürüyüş yapan Nur Gün isimli vatandaş, yolda yürürken "Türk semenderi" olarak bilinen hayvan ile karşılaştı.
Semenderi gören vatandaş, hemen cep telefonuyla görüntüledi. Benekli semender bir süre sonra gözden kayboldu. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı