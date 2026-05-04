Adana'da kiraz çiçekleri karla kaplandı

ADANA (İHA) – Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Mansurlu Mahallesi, Mayıs ayında kar yağışıyla uyandı.

Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi sabah saatlerinde beyaz örtüyle güne başladı. Mahalle sakinleri, ormanlık alandaki kar manzarasına uyandı. Çiçek açan kiraz ve şeftali ağaçlarının karla kaplanması dikkat çekti. Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi ile Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası çevresi kar manzarasına bürünürken, ilçe merkezlerinde ise yağmur etkili oluyor.

Mansurlu Mahalle sakinlerinden Osman Ayas, Mayıs ayında yağan karın alışılmışın dışında olduğunu belirterek, "Havaların ısınmasıyla çiçek açan kiraz başta olmak üzere birçok meyve ağacı kar altında kaldı" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
