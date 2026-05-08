Haberler

583 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı

583 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören ve restore edilen 583 yıllık Ulu Cami'de resmi açılışının ardından ilk cuma namazı kılındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören ve restore edilen 583 yıllık Ulu Cami'de resmi açılışının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentin simge yapılarından 583 yıllık Ulu Cami, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi yeniden ibadete açıldı. Tarihi Ulu Cami'nin resmi açılış programı ise geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi çeşmesi gün yüzüne çıktı

Geçmiş yıllarda üzeri kapatılan tarihi çeşmede restorasyonda ortaya çıkarıldı. Restorasyon sırasında eski kitabeler de ortaya çıktı.

Tarihi dokusuna uygun yenilenen camide resmi açılış sonrası ilk cuma namazı eda edildi. Cuma namazında cemaat, camiyi doldurdu.

"Restorasyonda camimiz aslına uygun bir şekilde yapıldı"

Cami İmam Hatibi Mustafa Arifoğlu, "Asrın felaketinde camimiz hasar aldı ve yaklaşık 3 yıl ibadete kapatıldı. Restorasyonda camimiz aslına uygun bir şekilde yapıldı ve yeniden ibadete açıldı" dedi.

"Çok güzel olmuş"

Cemaatten Hasan Hüseyin Hançerkıran, "Devletimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş aslına uygun restore edilmiş. Biz de bugün cuma namazı nedeniyle buraya geldik, namazımızı kıldık" diye konuştu.

Camiye gelen vatandaşlardan Birgül Doğan ise "Camideki su inşallah şifadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hasan Ayva, "Depremde camimiz zarar görmüştü ve devletimizin yardımları ile ibadete açıldı, çok mutluyuz cemaati bol olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
İspanya'da hantavirüs alarmı: 147 kişiyi ülkelerine geri gönderecekler

Aralarında Türkler de var! Avrupa ülkesinde hantavirüs alarmı

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Özgür Özel'in kızı cübbeyi giydi

Özel'in yüzünü güldüren gelişme
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntüler tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler