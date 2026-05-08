583 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören ve restore edilen 583 yıllık Ulu Cami'de resmi açılışının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentin simge yapılarından 583 yıllık Ulu Cami, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi yeniden ibadete açıldı. Tarihi Ulu Cami'nin resmi açılış programı ise geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi çeşmesi gün yüzüne çıktı

Geçmiş yıllarda üzeri kapatılan tarihi çeşmede restorasyonda ortaya çıkarıldı. Restorasyon sırasında eski kitabeler de ortaya çıktı.

Tarihi dokusuna uygun yenilenen camide resmi açılış sonrası ilk cuma namazı eda edildi. Cuma namazında cemaat, camiyi doldurdu.

"Restorasyonda camimiz aslına uygun bir şekilde yapıldı"

Cami İmam Hatibi Mustafa Arifoğlu, "Asrın felaketinde camimiz hasar aldı ve yaklaşık 3 yıl ibadete kapatıldı. Restorasyonda camimiz aslına uygun bir şekilde yapıldı ve yeniden ibadete açıldı" dedi.

"Çok güzel olmuş"

Cemaatten Hasan Hüseyin Hançerkıran, "Devletimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş aslına uygun restore edilmiş. Biz de bugün cuma namazı nedeniyle buraya geldik, namazımızı kıldık" diye konuştu.

Camiye gelen vatandaşlardan Birgül Doğan ise "Camideki su inşallah şifadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hasan Ayva, "Depremde camimiz zarar görmüştü ve devletimizin yardımları ile ibadete açıldı, çok mutluyuz cemaati bol olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı