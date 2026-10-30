3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı, zirve beyaza büründü

Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar ile berber dağ beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Bulutların arasından dron ile çekilen görüntüler de kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı