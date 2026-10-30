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3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı, zirve beyaza büründü

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3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı, zirve beyaza büründü Haber Videosunu İzle
3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı, zirve beyaza büründü
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Karın ardından dağ beyaza bürünürken, bulutların arasından dronla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar ile berber dağ beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Bulutların arasından dron ile çekilen görüntüler de kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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