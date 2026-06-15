Bulduğu yavru kargalara evinde bakıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulduğu karga yavrusuna yaklaşık 2 haftadır bakan 13 yaşındaki çocuk beraberinde baktığı diğer karga yavrusunun doğal ortamına uçmasını sağladı.

Bahçede çaresiz halde bulduğu ilk yavruyu evlerine getiren Hazar Akpınar, annesi ve ağabeyinin de yardımıyla hayvanı bir kutunun içinde beslemeye başladı. Yavrunun gelişimini yakından takip eden aile, ilerleyen günlerde kanatlarının güçlenmesi ve uçuş talimleri yapabilmesi için onu balkonda serbest bıraktı. Yaklaşık bir hafta sonra ise karşı siteden gelen ve aileyi tanımayan bir vatandaş, bulduğu başka bir karga yavrusunu Akpınar ve annesinin eline tutuşturdu. Neye uğradığını şaşıran aile, diğerine göre biraz daha güçlü olan bu ikinci yavruyu da bağırlarına basarak balkonda beslemeye başladı.

İkinci yavru kanatlanıp uçtu

Balkonda misafir edilen ikinci yavru karga, birkaç günlük bakımın ardından hızla güçlenerek kanatlandı ve balkondan uçarak ayrıldı. İlk günden beri evde olan ve diğerine göre daha güçsüz olan kargayı ise mısır, haşlanmış yumurta, buğday ve sütlü ekmek gibi besinlerle adeta el bebek gül bebek büyüten Hazar Akpınar, bu süreçte ilginç bir deneyim yaşamaya devam ediyor. Yavrunun gerçek annesi, balkonu mesken tutarak gün boyu yüksek sesle bağırıp çevre uçuşları gerçekleştiriyor. Doğal bir refleksle yavrusunu korumaya çalışan anne karganın bu agresif tavırlarından korkmadıklarını belirten küçük Hazar, durumu şu sözlerle anlattı:

"Bahçede bulduğumda kedilerin ona zarar vermesinden korktum ve korumak için eve getirdim. Şimdi balkonda bakıyoruz ama annesi sürekli çatılarda ve yakın ağaçlarda nöbet tutuyor, onu kontrol ediyor. Biz balkona çıktıkça yerini belli etmek ya da bizi uzaklaştırmak için çok yüksek sesle bağırıyor, balkona çok yakın uçuşlar yapıyor. Aslında biz onun yavrusuna zarar vermiyoruz, sadece uçabilecek seviyeye gelene kadar korumaya çalışıyoruz."

"Giderse özleyeceğim"

İlk başlarda kargaların çıkardığı seslerden rahatsız olduğunu ancak zamanla bu duruma alıştıklarını dile getiren Akpınar, yavruyla aralarında özel bir bağ kurulduğunu söyledi. Balkona kendi odasından çıkıldığını belirten Akpınar, "Yavru karga artık pencere kenarına kadar havalanabiliyor. Birkaç güne kadar bu yavru da tamamen güçlenip annesinin yanına kanatlanıp gidecek. Alıştık aslında. Önceleri seslerinden rahatsız oluyordum ama giderse yavruyu özleyeceğim" dedi.

Kanat antrenmanlarına balkonda devam eden sevimli yavru, uçma yeteneğini tamamen kazanmasının ardından annesiyle birlikte doğal ortamına dönecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı