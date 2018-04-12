Çevre Yolu Mahalleden Geçince Tarlalara Ulaşım Zorlaştı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, mahallenin ortasından geçen çevre yolu nedeniyle tarım arazilerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, belediye yetkililerinden yardım istedi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahallenin ortasından geçen çevre yolu nedeniyle tarım arazilerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, belediye yetkililerinden yardım istedi.
Mağaracık Mahallesi sakinleri, çevre yolunun mahalleden geçmesi nedeniyle tarım arazilerine ulaşmakta zorluk çektiklerini belirterek Samandağ Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü yetkilileriyle toplantı yapmak istedi.
Kısa süre içerisinde organize edilen toplantıya mahalle halkı yoğun katılım gösterdi.
Belediye yetkilileri ise alternatif çözümlerle problemi çözeceklerini dile getirdi.
Toplantıya, Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut, Mağaracık Mahallesi Muhtarı Saim Aslan, karayolları yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. - HATAY