Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kandemir'den Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, 'Sıfır Atık Projesi' hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' hakkında bilgi verdi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uygulanan 'Sıfır Atık Projesi'nin Adıyaman'da oldukça iyi şekilde uygulandığını belirten İl müdürü Kandemir, bu anlamda kendilerine destek olan Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA