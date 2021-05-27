Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete girdi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'nın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye çöp kamyonu hibe edildi.

Çöp kamyonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pilavcı, "Gücümüze güç katmaya, ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Muhammed Levent Bülbül'e teşekkür ediyorum." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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