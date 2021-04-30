Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmesi TUNCELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Vali Mehmet...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması
Bakan Kurum ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmesi TUNCELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Vali Mehmet Ali Özkan'ımakamında ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç