Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmesi TUNCELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Vali Mehmet...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması

Bakan Kurum ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmesi TUNCELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Vali Mehmet Ali Özkan'ımakamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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