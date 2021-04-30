Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmesi TUNCELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Vali Mehmet...