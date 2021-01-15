Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailesiyle konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dua edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yapması Hediye takdimi...