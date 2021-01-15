Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı

15.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailesiyle konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dua edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yapması Hediye takdimi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailesiyle konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Dua edilmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yapması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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