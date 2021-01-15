Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camii açılışına katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailesiyle konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dua edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yapması Hediye takdimi...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailesiyle konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Dua edilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yapması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç