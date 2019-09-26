Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları denetleyecek

26.09.2019 09:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılar için 1 ay süre verildiğini ve sürenin dolduğunu belirterek, hafta sonu denetlemeye gideceğini ifade etti.

KAÇAK YAPILARA DENETLEME

Kurum, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta açıklamalarda bulundu. Bodrum, Çeşme, Dalyan, Fethiye gibi turistik ve tarihi güzellikleri korunmak gerektiğine vurgu yapan Kurum, imar kirliliğinin hem çevreye hem de doğaya zarar verdiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Yaklaşık 1 ay önce Bodrum'a giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda doğal güzelliklere zarar veren yapılar ile imar planı ve ruhsata aykırı projeleri tespit ettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm tespit ettik. Bu bağımsız bölümlerin tespitine müteakip de ilgililerine imara ve ruhsata aykırı kaçaklarını düzeltmeleri için 1 ay süre vermiştik. 1 ay süremiz hafta sonu itibarıyla doluyor. Biz de hafta sonu gidip, yıkıma başlayanların yerinde tespitlerini, başlamayanlarla ilgili de fiilen yıkıma bakanlıkça hafta sonu gideceğimizi buradan vatandaşlarımıza bildirmiş olalım. Hafta sonu inşallah o bildirdiğimiz inşaatlara ilişkin yıkım işlemlerini de hızlı bir şekilde yürüteceğiz ve imara aykırılıkları da en kısa zamanda gidermiş olacağız."

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da 100 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy, Gümbet, Yalıçiftlik, Göltürkbükü'nde 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi incelendi. Bu denetimler sonucunda karada 75, denizsel alanda ise 24 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemleri gerçekleşti. Mühürlenen projelerden 6'sında ilgililerce aykırılıkların gerek proje revizyonu gerekse yıkım yapılarak giderilmesi için işlemler başladı.

Firmaların bir kısmı imara aykırı bölümleri kendileri yıkarken bir kısmi Bakanlık desteğiyle yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Hafta sonu 1 aylık süreyi dolduran ve gerekli işlemleri yapmayan projelerde yıkımlar başlayacak.

Kaynak: AA