Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?

Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu. Peki ünlü İtalyan marka bunu nasıl başaracak?

15.09.2019 19:00
Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu.


Çevreci bir adım atan İtalyan moda devi, karbon-nötr temalı New York Moda Haftası'nın hemen sonrasında yaptığı açıklamada, modellerin ulaşımından kaynaklanan emisyonlardan, kağıt davetiyelere son vermeye kadar radikal bir değişimin başlayacağını vadediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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