Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?
Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu. Peki ünlü İtalyan marka bunu nasıl başaracak?
Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu.
Çevreci bir adım atan İtalyan moda devi, karbon-nötr temalı New York Moda Haftası'nın hemen sonrasında yaptığı açıklamada, modellerin ulaşımından kaynaklanan emisyonlardan, kağıt davetiyelere son vermeye kadar radikal bir değişimin başlayacağını vadediyor. Euronews.com'da Görüntüle