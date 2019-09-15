Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?

15.09.2019 19:00

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu.



Çevreci bir adım atan İtalyan moda devi, karbon-nötr temalı New York Moda Haftası'nın hemen sonrasında yaptığı açıklamada, modellerin ulaşımından kaynaklanan emisyonlardan, kağıt davetiyelere son vermeye kadar radikal bir değişimin başlayacağını vadediyor. Euronews.com'da Görüntüle