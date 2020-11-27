CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK
27.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:41
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlara rağmen akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlara rağmen akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda akşam saatlerinde benzer manzara yaşandı. Koronavirüs vakalarındaki artışlara rağmen metrobüs durağında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı