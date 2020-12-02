Cevizlibağ Merrobüs Durağında manzara değişmedi
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Cevizlibağ Merrobüs Durağında manzara değişmedi

02.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:23
Cevizlibağ Merrobüs Durağında manzara değişmedi

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında aynı manzara yaşanıyor.

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında aynı manzara yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağında iş çıkış saatlerinde yine yoğunluk oluştu. Durakta oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. 

Yolculardan Mustafa Yılmaz "Metrobüs çok kalabalık Büyükşehir Belediyesi buna bir çare bulsun. Dolmuşa 3 kişi fazla bindiği zaman ceza yazılıyor, motrobüs ve tramvayların halleri ne olacak, vatandaş olarak soruyorum" dedi.  Öte yandan D 100 Karayolu'nda trafik yoğundu.

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- İstanbul
Cevizlibağ Merrobüs Durağında manzara değişmedi
Cevizlibağ Merrobüs Durağında manzara değişmedi
Cevizlibağ Merrobüs Durağında manzara değişmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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