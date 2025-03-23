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Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli'ye kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen kimdir?

Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli'ye kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen kimdir?
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İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen kimdir?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Google'da aratılmaya başlandı. Şişli'ye kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen kimdir?

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş'ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir'de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde "Afet Yönetimi" konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı.

Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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