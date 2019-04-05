Cevat Şensoy: "Gerze İçin En Güzeli Olsun"

Mazbatasını alarak göreve başlayan Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, çalışmalara gece-gündüz devam edeceklerini belirtti.

Şensoy açıklamalarının devamında, "Şu anda bize halkın teveccühü çok fazla. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sabah 5'te kalkıyorum, gece 12 ye kadar ayaktayım. Vatandaşlarımız için çaba gösteriyoruz. Festivaller için gelen sanatçılarımız var onları ağırlıyoruz. Devlette devamlılık vardır. Çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tiyatrolar olsun, müzik olsun hepsi devam edecek. Onun için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Okulda öğrencilerimizle sohbetlerimiz devam ediyor. Önümüzde 23 Nisan var onunla ilgili etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Zaten bizim kırk iki projemiz vardı. Bu kırk iki projemizden hafiflerinden ağırlarına doğru devam edeceğiz. Gerze halkının teveccühleriyle buraya seçildik. Bu demokratik olan bir seçim sonucu. Gerze için en güzeli olsun" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA